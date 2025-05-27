ESCALDES-ENGORDANY
El comú obre el període d’inscripcions per al campus natura de Ràmio
El comú organitza, novament, una nova edició del campus natura de Ràmio, una proposta educativa adreçada a infants i joves d’entre vuit i catorze anys, que tindrà lloc a la vall del Madriu-Perafita-Claror, declarada patrimoni mundial per la Unesco. L’objectiu és oferir una experiència enriquidora que combina natura, cultura i aventura en una setmana de convivència, descobriment i diversió a l’aire lliure.
El campus de natura de Ràmio es durà a terme del juliol al setembre per torns d’una setmana. Així, els participants de vuit a onze anys podran assistir als campaments del 14 al 18 de juliol, del 28 de juliol a l’1 d’agost i de l’1 al 5 de setembre. Els joves de dotze a catorze anys ho podran fer del 21 al 24 de juliol i del 18 al 22 d’agost. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través del portal de la corporació: www.e-e.ad.