SANT JULIÀ DE LÒRIA
Una vuitantena de vendes a La Fira del Vehicle d’Ocasió
La setena Fira del Vehicle d’Ocasió de Sant Julià de Lòria va tancar ahir amb una vuitantena de vendes confirmades, entre sis i vuit per concessionari, una trentena més que l’any passat. Així ho va confirmar la consellera de Turisme laurediana, Judith López, que es va mostrar satisfeta per les bones xifres i va puntualitzar que encara queden alguns contactes pendents amb els concessionaris, per la qual cosa és probable que aquesta setmana es tanquin algunes vendes més. L’edició, concebuda com una plataforma de dinamització econòmica i comercial, i alhora com un espai lúdic i familiar per gaudir del cap de setmana, va comptar amb un total de setze expositors.