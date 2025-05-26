REPORTATGE
Un reconeixement “de justícia”
Johnny Grau Muxella ja dona nom a la minicentral hidràulica d’Aixovall després que la mútua elèctrica laurediana decidís retre-li homenatge com a exdirector i referent de l’empresa.
Sant Julià va acollir ahir un emotiu homenatge a qui durant anys va ser la cara visible de la mútua elèctrica parroquial, Joan Carles Grau Muxella, Johnny. L’epicentre va ser la minicentral elèctrica d’Aixovall, des d’ara ja anomenada Johnny Grau Muxella, en record a l’exdirector tècnic de la companyia, que en va estar al capdavant des del 2001 fins al passat 8 de setembre, quan va morir de manera sobtada. “Aquesta és l’expressió pública de l’efecte entranyable de la seva persona i un reconeixement que li és de justícia”. Així ho va expressar el president de la mútua, Joan Albert Farré, encarregat d’encapçalar l’acte i qui es va referir a Grau com “un gran puntal i un gran referent per la mútua elèctrica”. Va dedicar més de 23 anys a l’empresa, “sempre amb la seva vocació de servei i amb la voluntat de resoldre els problemes de manera ràpida i eficaç, sent així un referent de dedicació, treball i compromís amb la seva feina”.
El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, com a representant del Govern i company i amic del Johnny –de qui va destacar el tarannà “enèrgic”– també va ser present a l’acte. “Vam ser bons amics, però us he de dir que sobretot vam ser companys”, va afirmar Forné, qui va aprofitar per destacar-ne la trajectòria a nivell nacional: “va modernitzar la mútua fins on és ara i va ser un visionari a nivell de les energies renovables al nostre país, ho portava a l’ADN i impregnava la resta de gent amb això”.
L’acte va acollir més d’un centenar de persones, amics, companys, personalitats polítiques i la seva família, la dona i els fills. La vídua de Grau va mostrar-se agraïda per l’acte: “la família volem donar les gràcies de tot cor a totes les persones que han fet possible aquest homenatge”. L’agraïment també va dirigir-se als presents, ja que “significa molt i fa aquest homenatge immemorable”, va afegir la parella sense oblidar també als qui “no han pogut ser-hi per moltes causes”. Però l’agraïment més especial i emotiu era per al Johnny, “gràcies per tot el que ens has ensenyat i per ser una persona tan estimada”.
En acabar els parlaments, es van projectar dues gravacions a tall de testimoni de la vida de Joan Carles Grau. El primer, un muntatge sobre la seva trajectòria en què es van poder veure imatges de moments compartits tant professionalment com amb la seva família. En el segon, els seus companys de mútua elèctrica van poder, emocionats, recordar vivències amb ell, amb frases com: “va viure la mútua, va treballar amb passió”; “sempre estava al peu del canó”; “sempre tenia una solució per qualsevol problema”; “més que un simple cap, va ser un mentor”, entre moltes d’altres.
L’acte va concloure amb el descobert de la placa que rebateja la instal·lació laurediana com a “Minicentral hidràulica Johnny Grau Muxella” i l’entrega d’uns records commemoratius i un ram de flors a la família.