Escaldes-Engordany
Obertes les inscripcions del campus de natura de Ràmio
Les activitats estan destinades a infants i joves d'entre 8 i 14 anys
El comú d'Escaldes ha obert, a través de la pàgina web comunal, les inscripcions del campus de natura de Ràmio per a infants i joves d'entre 8 i 14 anys. Les activitats tindran lloc a la Vall del Madriu i es duran a terme de juliol a setembre per torns d'una setmana. Durant els dies de campus, els participants exploraran la flora i fauna autòctones i aprendran sobre els antics oficis tradicionals que es practicaven a la vall, com la siderúrgia. El comú apunta que l'objectiu és oferir una experiència "enriquidora" que combina natura, cultura i aventura en una setmana de convivència i descobriment a l'aire lliure.