Ordino
El comú d'Ordino rep deu propostes per dinamitzar Riberamunt
S'han centrat principalment en l'esport, la infància, el transport i el benestar dels animals de companyia
El comú d'Ordino va tancar el passat divendres 23 de maig el termini per presentar propostes per dinamitzar Riberamunt, amb una desena de propostes. Aquestes s'han centrat, segons l'administració parroquial, principalment en l'esport, la infància, el transport i el benestar dels animals de companyia.
El comú d'Ordino recorda que el procés forma part del quart pressupost participatiu, amb una partida de 50.000 euros. El projecte es dirigeix a tots els residents majors de 16 anys i busca fomentar la implicació dels veïns, entitats i comerços en la definició col·lectiva del futur del territori. L'equip comunal valorarà i analitzarà les propostes d'acord amb els criteris de viabilitat, impacte, innovació i sostenibilitat i les quatre idees amb millor puntuació seran presentades públicament, si els autor ho desitgen, on la ciutadania votarà el projecte guanyador.