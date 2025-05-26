LA MASSANA
El comú celebra el resultat dels canvis de la nova Andoflora
La 31a edició d’Andoflora va tancar ahir amb una alta afluència de públic, especialment al matí i al migdia. El canvi d’ubicació al parc del Prat Gran ha estat molt ben acollit pels visitants, segons va defensar el comú. A més de ser més atractiu, ha reforçat els valors que defineixen Andoflora: natura, sostenibilitat i convivència. Un altre punt positiu del nou emplaçament són les possibilitats de fer créixer l’esdeveniment, ja que la plaça de les Fontetes s’havia quedat petita.
L’organització es va mostrar molt satisfeta amb el nou format i treballarà per consolidar-lo. Andoflora fa un pas endavant com a festival de primavera, on a més de les parades de flors i plantes, el públic ha gaudit d’una trentena de tallers, activitats familiars, espectacles i una zona gastronòmica. Això ha fet que molts visitants s’hi hagin quedat pràcticament tot el dia, gaudint de tota l’oferta. A més, l’efecte dinamitzador també s’ha traslladat als restaurants de la Massana, que han ofert menús especials.
El tancament d’Andoflora va tenir un component sostenible, ja que es van repartir els geranis que decoraven el mercat entre els massanencs i massanenques. A més, també es van lliurar els premis del concurs d’esbossos urbans, organitzat per la Capsa, amb Fabienne Loosveldt com a guanyadora del primer premi, Sara Tàpia en segon lloc i Xavier Rebés en tercera posició. Els treballs estaran exposats fins al 9 de juny a l’Oficina de Turisme.