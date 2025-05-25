LA MASSANA
The Teen Project porta a escena les preocupacions del jovent amb Reality
El grup de teatre jove del Punt 400 de la Massana va estrenar la nit del divendres al dissabte una nova producció, titulada Reality que és un reflex de les diverses realitats i conflictes en què es veu immers el jovent, com són els casos de les addiccions a les pantalles, les problemàtiques d’autoestima o l’estrès acadèmic. L’obra, que es va tornar a representar durant la jornada d’ahir a la tarda, va tenir una bona acollida, tant per la temàtica com per la posada en escena, que compta amb el complement d’una sèrie de coreografies.
La direcció de l’obra va a càrrec de Fran Doonan i Sofia Martins, i Iolanda Martínez s’encarrega de la part de dansa. El repartiment està format per set joves d’entre 13 i 17 anys: Joan Massaguet, Daniela Crespo, Ramiro Zega, Camila Remondino, Ingrid Soguero, Ainoa Marquès i Lara Malta.