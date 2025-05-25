ESCALDES-ENGORDANY
Recollida de firmes a ‘change.org’ per reclamar a Gili que rectifiqui
Més de 250 persones s’havien adherit al vespre a la petició perquè l’exposició del Museu d’Art Prohibit “es quedi a Andorra”
Després de la concentració del divendres a la tarda, el profund malestar que ha provocat –almenys en un sector de la població– la decisió del comú d’Escaldes de cancel·lar l’exposició del Museu d’art prohibit de Barcelona que s’havia d’exhibir a l’espai Caldes es va traduir ahir en una petició de rectificació a través de la plataforma change.org. En un text en què es recorda que, tal com recollia ahir al Diari, la portada censurada del setmanari Charlie Hebdo ja s’havia exhibit feia deu anys al museu del còmic, es reclama a la cònsol Rosa Gili que rectifiqui. “Ciutadans i ciutadanes de tot Andorra, us instem a signar aquesta petició per fer valer els nostres drets i assegurar-nos que les nostres veus siguin escoltades. Respectarem la llibertat d’expressió i el dret a gaudir de l’art lliure de censura. Signeu aquesta petició perquè l’exposició es quedi a Andorra, sense censura”, recull el text de petició d’adhesió. Al vespre superava les 250 signatures. I entre els noms de les adhesions hi havia el de Manuel Borja-Villel, reputat historiador de l’art espanyol, exdirector del Reina Sofía de Madrid.
“Volia que arribéssim a un acord per veure com ho dèiem [la cancel·lació de la mostra]”
La decisió escaldenca ha traspassat fronteres i divendres a la nit se’n feia ressò el programa Més 324 de la televisió pública catalana, amb una entrevista al propietari del museu i la col·lecció, l’empresari i periodista Tatxo Benet. Benet no estava a Andorra dijous al vespre però va ser puntualment informat de la cadena d’esdeveniments que es va originar amb l’arribada de Rosa Gili a la mostra. Evidentment, també va ser part fonamental de la decisió que o s’exhibia tota la col·lecció –inclosa la porta de Charlie Hebdo– o s’enduien totes les obres. Qüestió que va tractar amb la cònsol per telèfon. Benet va criticar durament Gili, no només per la decisió sinó per les declaracions de l’endemà. La frase “prefereixo censurar que anar un funeral” que va pronunciar la mandatària comunal per justificar en clau de seguretat nacional la retirada de la portada és per a Benet “una bestiesa com una catedral”, que indueix a culpabilitzar “les obres d’art, els artistes o els que les ensenyem”. Benet va remarcar que davant la intransigència respecte a la portada “no podíem actuar d’una altra manera” perquè formava part d’un tot, amb les fotografies de les víctimes de l’atemptat. “No ho podíem admetre”, va insistir, lamentant la frivolitat de la decisió, fruit de l’arribada de Gili a l’exposició minuts abans de la inauguració i que considerés que la il·lustració de la caricatura de Mahoma era un risc. “Em va explicar que havia estat mestra a França, que estava molt conscienciada, com si calgués ser mestre a França per estar-ho”, va ironitzar l’empresari. A més, va lamentar l’intent comunal que el museu compartís el missatge conjunt sobre la cancel·lació. “Volia que arribéssim a un acord per veure com ho dèiem, sembla que volia que jo justifiqués el que ella estava fent”, va criticar. El comunicat que va arribar dijous a la nit als mitjans parlava de suspensió per motius de “seguretat nacional”, obviant el conflicte que després va desvetllar el museu.
“Crec que no va reflexionar prou [Gili] i va prendre una decisió en calent, sense tenir en compte les repercussions”, va opinar. Conseqüències, però, que per ara no han tingut respostes polítiques. Els consellers escaldencs de l’oposició de moment no es pronuncien i ahir també va declinar fer-ho la cònsol menor de la capital, Olalla Losada, malgrat que Concòrdia fa part de la majoria comunal escaldenca.