ENCAMP
Èxit de participació i valoració de la 42a OTSO Travessa d’Encamp
Han estat centenars els acompanyats provinents de molts llocs d’Europaamb fins a un total de 25 nacionalitats
La 42a OTSO Travessa d’Encamp tanca un cap de setmana on Encamp s’ha convertit en l’epicentre de les curses de muntanya encetant aquest calendari esportiu i d’esdeveniments que viurà Andorra durant les properes setmanes.
Aquest diumenge les tres curses de 21, 12 i 7 km, les més populars entre les que conformen la Travessa, han omplert Encamp de corredors i de visitants, ja que han estat centenars els acompanyats provinents de molts llocs d’Europa, fins a un total de 25 nacionalitats, i el nombre de corredors que han participat ha superat el de totes les edicions anteriors.
El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha fet la valoració de l’esdeveniment "molt positiva, perquè veiem la satisfacció i alegria dels corredors, quan arriben estant molt contents pels avituallaments, pel marcatge, la climatologia, l’entorn i sobretot el paisatge" i ha afegit que "edició amb eufòria molt gran, no hi ha hagut incidències i tot ha anat com estava previst” i finalment ha afegit que "no podem fer res més que començar a treballar per l’edició 2026".
Per la seva part Jordi Solé, director de la cursa i de OTSO Sport també ha fet una molt bona valoració de l’esdeveniment, "estem pensant ja en la propera edició” i ha avançat que "el 2 de juny s’obriran les inscripcions per a l’edició 2026”.
L’entrega de premis ha tingut a primera hora de la tarda, on els corredors han estat sorpresos per un videoresum final amb imatges de l’edició d’enguany. Han participat en l'entrega de medalles la cònsol major, Laura Mas, el conseller d’Esports, Nino Marot per part del comú d’Encamp i el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, qui també ha fet una molt bona valoració de l’esdeveniment.
Xavier Sebàstià i Irati Askargorta han estat els vencedors de la cursa de 21 km, Marc Font i Laure Hostalrich han guanyat la de 12 km i Kim Ambor i Naia Antor la de 7 km
Xavier Sebastià i Irati ASkagorta han estat els vencedors de la cursa de 21km, seguits d’Albert Ballús i Ricard Tenza en categoria masculina i Petra Arvela i Anna Fernàndez, en femenina.
Pel que fa a la cursa de 12 km Marc Font, David Gutiérrex i Lucas Alvàrez han conformat el podi masculí, i Lauré Hostalrich, Pauline Mazé i Mireia Roca el femení.
A la cursa més curta, de 7 km, l’encampadà Kim Ambor ha estat el vencedor, seguit d’Iban Cobos i David Kaufmann, en categoria masculina. Naia Antor, ha estat la vencedora seguida d’Elsa Pintado i Elena Melgarejo en categoria femenina.
L’encampadà Samuel Ponce i la russa Alisa Prokhorova revaliden el títol de campions de la marató de muntanya
Pel que fa a les distàncies celebrades ahir dissabte la cursa de 42 quilòmetres ha revalidat els campions de la categoria masculina i femenina de l'any passat. Ambdós, l’encampadà Samuel Ponce i la corredora russa Alisa Prokhorova, han superat els temps que van fer durant l’edició de 2024 i que els van portar a guanyar la primera posició.
Ponce ha fet un temps de 4:14:39 (tres quart d’hora menys que l’any passat) i Prokhorova de 5:48:12 (també uns tres quarts d’hora menys que en l’edició anterior).
En la distància de 84 k els guanyadors han estat l’andorrà Sergi Pascuet i la kosovar Myrvete Zekaj. Amb un temps de 09:35:06 i 13:01:41, respectivament.