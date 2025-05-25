LA MASSANA
Els geranis que han decorat Andoflora es repartiran aquesta tarda entre els veïns
La fira de la planta i la flor de la Massana tanca aquesta tarda una edició renovada, amb més dies de durada i que ha traslladat el mercat al Prat Gran. Seguint l'esperit de sostenibilitat que vol ser marca de la casa aquesta tarda, entre cinc i set, els geranis que han servit de decoració floral, es repartiran entre els massanencs i massanenques perquè puguin endur-se la planta a casa. La fira tanca aquest vespre però les instal·lacions lumíniques que s'han instal·lat a la plaça de les Fontetes funcionaran encara, entre les 20.30 i la 1.30 de la matinada. Aquest migdia al Prat Gran actuen els alumnes de l'escola de música i ho farà l'esbart i el bon temps està animant l'ambient.