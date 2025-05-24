SANT JULIÀ
La setena Fira del Vehicle d’Ocasió aspira a igualar les 50 vendes de l’any passat
L'edició compta amb un total de setze expositors
La Borda Huguet i el vial de Sant Julià de Lòria s’han tornat a convertir en l’escenari de la nova edició de la Fira del Vehicle d’Ocasió. Enguany, la cita —que té lloc aquest dissabte fins a les 20 h i diumenge de les 10 a les 19 h— celebra la seva setena edició i compta amb un total de setze expositors, entre els quals destaquen concessionaris com Nicecars, Martí Auto, Mercauto, Marc Mas Motors, Automòbils Maia, Auto 24, Piper, Cars VIP Andorra, Fortior i J.M. Montes. "L’any passat vam tancar amb una cinquantena de vendes a la Fira, més tots els contactes que es van fer i que després es van acabar concretant en altres vendes. Evidentment, si ho igualéssim, jo estaria molt contenta, i crec que els concessionaris, principalment, també" ha comentat la consellera de Turisme de Sant Julià de Lòria, Judith López, qui també ha explicat que, majoritàriament, s’espera públic del país, molts dels quals s’esperen a la Fira per comprar.
En aquest sentit, López ha remarcat que un dels objectius principals és dinamitzar Sant Julià de Lòria durant el cap de setmana. També ha admès que els darrers anys el mercat automobilístic s’ha ressentit força, però ha subratllat que el vehicle de segona mà continua tenint molt bona sortida. “Al final, els experts són ells i realment fan molt bones xifres quan venen aquí. Així que jo crec que per ells, i per a qui ha de comprar un cotxe —perquè realment hi ha preus molt bons en aquesta Fira—, hauria de ser una bona oportunitat” ha destacat.
La fira, que s'ha concebut com una plataforma de dinamització econòmica i comercial, i alhora un espai lúdic i familiar per gaudir del cap de setmana, també compta amb la participació d'entitats i empreses del sector dels serveis, la comunicació i l'oci, com Cadena Pirenaica, Creand Crèdit Andorrà, MoraBanc Andorra, Reciclem Bé i el Bar La Caulla. La zona del Nou Vial, a més, compta amb la presència d'expositors diversos, ampliant encara més l'oferta i el ventall de propostes per als visitants. “La Fira sempre està plena i estem molt contents perquè fa goig i, dom sempre, la Borda Huguet és un lloc molt especial per a nosaltres per fer-la, perquè és molt ample dins del que tenim a Sant Julià. Esperem que les xifres siguin bones, que els concessionaris facin feina, que la part baixa de Sant Julià i tot el poble aprofitin aquest bon temps i que la gent es desplaci cap aquí” ha afegit López.
Com ja es va comentar durant la presentació de l'esdeveniment, aquesta edició de la fira no només se centra en la promoció i venda de vehicles, sinó que també ofereix una programació musical per dinamitzar l'ambient. De fet, aquest dissabte mateix, a les 18.30 h, tindrà lloc un concert en directe a càrrec del cantautor Patxi Leiva, i tant dissabte com diumenge l'ambientació musical anirà a càrrec del DJ Jose Lorenzo, que actuarà durant l'horari de la Fira.