REPORTATGE
Flors al pulmó de la Massana
El Prat Gran acull Andoflora amb un format renovat, 27 estands, amb l’acollida d’una trentena d’activitats i unes jornades professionals que tenen lloc a la parròquia des de dilluns.
La 31a edició d’Andoflora ha arribat aquest cap de setmana “amb un format totalment renovat, amb la nova ubicació, al Prat Gran de la Massana”, amb un total de 27 estands i amb l’acollida d’una trentena d’activitats que tenen lloc a la parròquia des de dilluns. Així ho va explicar la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, durant la jornada inaugural de la fira floral.
El canvi d’espai rau, segons Sansa, en una aposta per “un espai verd, el pulmó verd” que els permet “fer un nou circuit floral a la parròquia incloent aquest espai tan característic i freqüentat pels ciutadans”.
“El pulmó verd permet fer un circuit floral incloent aquest espai freqüentat pels ciutadans”
Alguns dels paradistes, però, afirmen que prefereixen l’anterior ubicació, en tractar-se, el Prat Gran, d’un espai de dimensions més petites que la plaça de les Fontetes. “Esperem que agradi l’entorn perquè és molt bonic i es pugui vendre com els altres anys tot i no disposar de tant d’espai”, van afirmar des d’E-Natúram, que es mostra a l’expectativa de fer balanç de vendes demà. Una altra visió negativa té lloc per les dificultats d’accessibilitat per a gent amb mobilitat reduïda. “És molt incòmode, la gent gran no pot venir, abans passaven amb cadires de rodes i ho han passat malament”, van compartir des de Tot Natura.
“Hi ha hagut bastant debat sobre diverses temàtiques lligades amb la gestió forestal”
Des de La Gespa, en canvi, expressen haver tornat a la fira, després d’uns anys de pausa, per les novetats que implica el canvi d’espai: “Mentre siguin muntatges així i aquest any és el primer que ho fan d’aquesta manera, jo crec que encara millorarà, pot ser interessant.”
La cònsol també va voler aprofitar l’ocasió per recordar l’impulsor d’Andoflora, Antoni Garallà: “Tenim un record molt especial cap a ell, com un dels grans impulsors d’aquest gran esdeveniment de la flor, que avui no podrà viure aquesta edició.”
Jornades professionals
Una altra de les novetats d’aquesta edició ha estat la celebració de les primeres jornades professionals en el marc de la fira floral. Els debats i les xerrades tècniques s’han dividit en dues temàtiques. La primera, entorn de la gestió forestal, va reunir la participació de tots els actors que intervenen en la gestió forestal en l’àmbit d’Andorra com són els comuns, el Govern, els diversos tècnics, siguin directament lligats als comuns o als que porten les gestions pel que fa a la gestió forestal, i les empreses que treballen dintre el sector de la gestió forestal. Així ho va expressar el cònsol menor de la Massana, Roger Fité, en la inauguració d’Andoflora.
Preferència dels paradistes per l’anterior ubicació en ser més accessible
“Hi ha hagut bastant debat, molt interessant, sobre diverses temàtiques lligades amb aquest món de la gestió forestal”, va afirmar Fité, que va destacar “la conscienciació que s’ha de tenir o aportar a la ciutadania sobre la gestió forestal”, amb l’exemple que cal veure, en diverses ocasions, el fet que es tallin arbres com un avantatge: “Tallar els arbres més vells o malalts permet que al seu voltant la biodiversitat augmenti, perquè a vegades són vectors de malalties.” Altres debats que van posar-se sobre la taula van ser la part econòmica, “lligada a la gestió del preu de la fusta”, va afegir el cònsol menor. La part turística també va ser motiu de conversa, i “molt important”, de la mateixa manera que ho va ser el debat sobre “les zones tampó per evitar el risc d’incendi”, en què s’està treballant des del comú i representen “impactes en l’àmbit visual”.
El segon bloc de les jornades va centrar-se en “la conscienciació més orientada cap a usos de jardineria amb plantes més respectuoses amb el consum d’aigua, que siguin endèmiques o de zones properes, que no vinguin de l’altra punta del món. Amb una jardineria sostenible i respectuosa amb l’entorn”, va afegir Fité.