ANDORRA LA VELLA

Deu entitats participen a la mostra 'diversitat a taula'

Les diferents associacions mostren la gastronomia tradicional, vestimentes i balls

Participants durant la Cercavila de les entitats

Participants durant la Cercavila de les entitatsB.C.

Blanca Castellví
Blanca Castellví

En la 15a edició de la Diversitat Cultural, la jornada de la cercavila i 'la diversitat a taula' ha portat a la plaça Guillemó 10 entitats de nacionalitats diferents que donen a conèixer la seva gastronomia, vestimenta i balls tradicionals.

La cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada, celebra el fet que "cada any es van animant més entitats a participar a aquest moment tant visible", referint-se a la cercavila que s'ha dirigit des de l'avinguda Meritxell fins la plaça Guillemó, amb la participació d'una associacio més que l'any anterior.

"Al final són diferents associacions i cultures que conviuen a Andorra la Vella i creiem que és un bon moment per ensenyar-les i veure que estem molt a prop els uns dels altres", va afegir Losada.

Les entitats també valoren positivament aquesta iniciativa que els facilita la "integració" i "donar-se a conèixer al Principat.

