ANDORRA LA VELLA
Deu entitats participen a la mostra 'diversitat a taula'
Les diferents associacions mostren la gastronomia tradicional, vestimentes i balls
En la 15a edició de la Diversitat Cultural, la jornada de la cercavila i 'la diversitat a taula' ha portat a la plaça Guillemó 10 entitats de nacionalitats diferents que donen a conèixer la seva gastronomia, vestimenta i balls tradicionals.
La cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada, celebra el fet que "cada any es van animant més entitats a participar a aquest moment tant visible", referint-se a la cercavila que s'ha dirigit des de l'avinguda Meritxell fins la plaça Guillemó, amb la participació d'una associacio més que l'any anterior.
"Al final són diferents associacions i cultures que conviuen a Andorra la Vella i creiem que és un bon moment per ensenyar-les i veure que estem molt a prop els uns dels altres", va afegir Losada.
Les entitats també valoren positivament aquesta iniciativa que els facilita la "integració" i "donar-se a conèixer al Principat.