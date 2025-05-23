Vacances escolars
Ordino dona el tret de sortida a un estiu ple d’activitats per infants i joves
Les inscripcions s'obren el 2 de juny per al Casal d'Estiu i les colònies i el 29 de maig per al programa Estiu Jove
El comú d’Ordino ha presentat el seu programa d’activitats d’estiu per a infants i joves, amb una oferta variada que combina lleure, esport i educació. A partir del 2 de juny s’obren les inscripcions per al Casal d’Estiu i les Colònies, mentre que el programa Estiu Jove obrirà el període el 29 de maig.
El Casal d’Estiu tindrà un horari ampli, de 7.30 a 18.00 h, amb possibilitat de servei de guarderia fins a les 20.00 h. Entre les activitats programades hi ha sortides a la Maison des Loups, canoes al Rafting Parc de la Seu d’Urgell i tallers de nutrició, entre d’altres. El preu és de 47,50 € setmanals, amb opcions complementàries com el menjador i la guarderia de tarda.
Per als infants nascuts entre el 2014 i el 2018, el comú ha organitzat unes colònies d’estiu del 17 al 23 d’agost a l’Alberg de la Baronia d’Encamp. Amb la temàtica “L’Escola de Superherois i Superheroïnes”, l’objectiu és fomentar la cooperació i l’autonomia a través del joc. El preu de les colònies és de 167 €.
Pel que fa a l’Estiu Jove, destinat a joves de 12 a 17 anys i en col·laboració amb el Comú de la Massana, ofereix activitats d’aventura, tallers i dues mini colònies de tres dies. Les places són limitades a 10 joves d’Ordino per grup, amb un cost setmanal de 58,75 €.
Les inscripcions es poden fer en línia per als participants habituals, i presencialment per a la resta, aportant la documentació requerida. Tota la informació detallada és disponible a la web del comú d’Ordino.