La Massana
Els paradistes de l'Andoflora afirmen preferir l'anterior ubicació
La fira es desplaça aquest any al Prat Gran
La 31a edició d'Andoflora arriba a la Massana amb un format totalment renovat, amb la nova ubicació al Parc Gran de la parròquia, com a "pulmó verd de la Massana". Així ho ha explicat la cònsol major, Eva Sansa.
Aquest nou entorn és motiu de crítica entre els paradistes, al tractar-se d'un espai de dimensions més petites que la Plaça de les Fontetes i per les dificultats d'accessibilitat per gent amb mobilitat reduïda.
L'edició d'enguany de l'Andoflora, com a novetat, també ha comptat amb una trentena d'activitats que s'han distribuït al llarg de la setmana, ampliant les jornades de la fira florar que anteriorment es limitaven al cap de setmana.