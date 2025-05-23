La Massana

Els paradistes de l'Andoflora afirmen preferir l'anterior ubicació

La fira es desplaça aquest any al Prat Gran

Una de les paradistes d'AndofloraFernando Galindo

Blanca Castellví
Blanca Castellví
La Massana

La 31a edició d'Andoflora arriba a la Massana amb un format totalment renovat, amb la nova ubicació al Parc Gran de la parròquia, com a "pulmó verd de la Massana". Així ho ha explicat la cònsol major, Eva Sansa.

Aquest nou entorn és motiu de crítica entre els paradistes, al tractar-se d'un espai de dimensions més petites que la Plaça de les Fontetes i per les dificultats d'accessibilitat per gent amb mobilitat reduïda.

L'edició d'enguany de l'Andoflora, com a novetat, també ha comptat amb una trentena d'activitats que s'han distribuït al llarg de la setmana, ampliant les jornades de la fira florar que anteriorment es limitaven al cap de setmana.

