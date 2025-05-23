SANTJULIÀ DE LÒRIA
Els lauredians volen una parròquia més verda i neta
El comú impulsa un procés participatiu per repensar el nucli urbà
La població de Sant Julià de Lòria vol una parròquia més segura, il·luminada, més verda i neta, i més humanitzada. Aquests són alguns dels atributs que van sorgir del procés participatiu que va impulsar el comú lauredià per repensar l’ordenament i l’embelliment urbanístic de la parròquia. Ara, tot això queda recollit en el llibre blanc de la parròquia, amb la qual cosa les pròximes intervencions urbanístiques hauran de seguir aquestes característiques. La primera de les obres que es duran a terme per embellir el nucli urbà serà a la plaça Calonge. Les obres tindran un cost d’uns 400.000 euros i està previst que comencin el mes de juliol. La reforma de l’espai generarà un ambient més amable i funcional, en què es prioritzarà el vianant, s’eliminaran les barreres arquitectòniques i fer zones verdes per fomentar la convivència.
La reforma de la plaça Calonge per 400.000 euros serà la primera actuació
“Ha de ser una parròquia cohesionada a través de l’urbanisme, s’ha de fer un entorn urbà més sostenible, una parròquia il·luminada i segura, més verda i millor connectada en el sentit ampli de connexió per als vianants i per al vehicle”, va esmentar el cònsol major, Cerni Cairat, sobre com els ciutadans volen que sigui la seva parròquia.
El procés participatiu reflecteix la voluntat ciutadana d’humanitzar el nucli urbà, reduint progressivament la prioritat del vehicle als eixos principals, segons va indicar el cònsol.