LA MASSANA
El consell d’infants proposa una jornada de convivència
El comú de la Massana organitzarà una jornada de convivència entre els centres escolars de la parròquia, després que aquesta proposta de l’escola andorrana hagi sigut la més votada al consell dels infants celebrat ahir al matí. “La nostra idea és organitzar un dia de convivència per relacionar-nos amb els nens i nenes de les altres parròquies, motivar-nos, col·laborar i fer amistat com si fóssim una única escola”, va explicar Lorena López, de l’escola andorrana.
El comú també introduirà millores en semàfors
Tot i haver-hi una proposta guanyadora, la cònsol major, Eva Sansa, va qualificar la resta “d’interessants”, i va assenyalar que “introduirem millores plantejades per altres centres”, com ara la implementació de més semàfors i passos de vianants, de l’escola francesa, o accions relacionades amb el medi ambient.