El comú d’Andorra la Vella va aprovar ahir per unanimitat la pròrroga de la suspensió de llicències de parcel·lació i urbanització privada a la parròquia durant un període de divuit mesos a partir del 27 de juny del 2025, dia en què es compliria un any de l’actual moratòria. La voluntat és consolidar una “nova estratègia urbanística més ordenada, sostenible i adaptada a les necessitats reals del territori i de la seva ciutadania”.
El cònsol major, Sergi González, va defensar que la pròrroga permetrà finalitzar i aplicar els estudis tècnics sobre capacitat de càrrega, mobilitat i riscos naturals, i facilitarà la presentació del model de ciutat a propietaris i ciutadania. “Aquesta pausa ens ajudarà a reflexionar i a finalment definir què es pot fer i què no es pot fer a cada espai”, va apuntar González. A mitjan juny es preveuen les conclusions de l’estudi encarregat a City Focus, una empresa amb experiència dissenyant “la visió estratègica de ciutats com Bilbao, Alacant, Bogotà o Medellín”. Paral·lelament, un despatx d’arquitectura revisa i adapta el pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) a la realitat andorrana, que fins ara ha inclòs la participació amb una enquesta ciutadana de més de 1.200 respostes i la celebració del primer taller deliberatiu del consell consultiu.
Des de l’oposició, David Astrié va reiterar el suport a la pròrroga –ja expressat l’any anterior–, però va advertir sobre la necessitat de participar activament en la redacció del nou pla. Alhora que va reclamar accés als resultats de les enquestes ciutadanes i una reunió monogràfica urgent per abordar la informació tècnica.
El comú també va adjudicar la concessió del nou bar-restaurant de la Casa del Poble, que obrirà a l’agost coincidint amb la remodelació de la plaça. L’espai es concep com un “punt de trobada intergeneracional”, integrat a la vida comunitària. L’empresa adjudicatària haurà de mantenir preus públics assequibles, amb límits establerts per garantir l’accessibilitat a tota la ciutadania. El comú percebrà 15.000 euros mensuals, amb un total anual de 180.000 euros per aquesta concessió, que també permetrà alliberar recursos humans per reforçar la programació d’activitats adreçades a la gent gran.
En paral·lel, es va aprovar una inversió pluriennal per a la construcció d’una nova plaça pública vinculada al projecte de l’edifici Node. L’actuació urbanística s’articula mitjançant una col·laboració amb Andorra Telecom, que aportarà 500.000 euros en concepte de compensació per afectacions, mentre que el comú assumirà una despesa de 404.938,48 euros. Segons González, l’acord evidencia la voluntat de generar “espais públics de qualitat” sense impactar negativament en les finances comunals.
En resposta, González va defensar la legalitat de tots els procediments, amb informes favorables de l’interventor. Va explicar que la contractació es va iniciar per necessitats puntuals.
El comú va aprovar el nou reglament del conservatori de música, mentre que l’oposició proposa convertir-lo en conservatori nacional, atès a què se’n beneficia tot el país, però el paga la parròquia.
MENJADOR PER A GENT GRAN
El menjador del Casal Calones ampliarà els serveis davant l’alta demanda. La iniciativa està destinada a majors de 65 anys i funcionarà en dos torns amb capacitat per a 45 persones.