ESCALDES-ENGORDANY
El voluntariat jove del Madriu vol combatre el canvi climàtic
Ràmio serà de nou l’escenari del projecte del 30 de juny a l’11 de juliol
Ràmio tornarà a ser l’escenari del projecte de voluntariat internacional El patrimoni mundial andorrà en mans dels joves, impulsat pel comú d’Escaldes-Engordany i integrat dins la campanya Construir el futur de la Unesco. L’edició d’enguany tindrà lloc del 30 de juny a l’11 de juliol i se centrarà a sensibilitzar els participants sobre la riquesa cultural i natural de la vall del Madriu-Perafita-Claror i la seva vulnerabilitat davant dels efectes del canvi climàtic.
Deu joves d’entre divuit i 30 anys desenvoluparan un programa a Ràmio
Durant dues setmanes, deu joves d’entre divuit i 30 anys –vuit estrangers i dos andorrans– s’instal·laran a Ràmio per desenvolupar un programa basat en tres eixos principals: aprenentatge i treball, educació i comunicació. En aquest sentit, el cos de banders durà a terme, d’una banda, un taller per mostrar com s’ha vist afectada la flora i la fauna de la vall i, de l’altra, des de l’empresa Ambiotec s’explicarà el contingut d’un estudi sobre l’almesquera, una espècie amenaçada a Andorra. A més, el programa donarà continuïtat a les accions iniciades els anys 2023 i 2024 amb relació a la restauració de murs de pedra seca, centrant-se a la borda situada a la zona d’Entremesaigües.
Els voluntaris participaran en un taller de fotografia i vídeo amb dispositius mòbils per documentar i compartir la seva experiència a través de les xarxes socials i els canals de la Unesco.