Consell d'Infants
La Massana organitzarà una jornada de convivència entre centres escolars
El comú també introduirà millores com la implementació de semàfors i passos de vianants il·luminats
El comú de la Massana organitzarà una jornada de convivència entre els centres escolars de la parròquia, després que aquesta proposta de l'Escola Andorrana hagi sigut la més votada al Consell dels Infants celebrat aquest matí. "La nostra idea és organitzar un dia de convivència per relacionar-nos amb els nens i nenes de les altres parròquies, motivar-nos, col·laborar i fem amistat com si fóssim una única escola", ha explicat Lorea López, de l'Escola Andorrana.
Tot i haver una proposta guanyadora, la cònsol major, Eva Sansa ha qualificat la resta "d'interessants", i ha assenyalat que "introduirem millores plantejades per altres centres", com la implementació de més semàfors i passos de vianants, presentada per l'escola francesa, o accions relacionades amb el medi ambient en col·laboració amb les escoles, que ha presentat l'Àgora International School.