Mercat de la flor
La Massana dona la benvinguda a la 31a edició d’Andoflora
L’acte inaugural serà divendres, a les 12.30 h, al Prat Gran
Les decoracions florals repartides pel centre de la Massana des de dilluns donen la benvinguda a una nova edició d’Andoflora, el mercat de la flor, la muntanya i la sostenibilitat, que enguany celebra el seu 31è aniversari. L’esdeveniment s’inaugurarà demà a les 12.30 hores al Prat Gran, nova ubicació del certamen. Al llarg de la setmana s’han dut a terme diverses activitats prèvies, com una vetllada literària, xerrades sobre plantes remeieres.
Una de les novetats d’aquesta edició és la jornada professional, que se celebrarà demà al matí a l’hotel Rutllant, com a espai de debat i reflexió sobre biodiversitat i entorns naturals. El mercat reunirà 27 expositors de floristeria, jardineria i productes relacionats amb la natura, i oferirà una trentena d’activitats, entre les quals tallers d’estampació floral, actuacions musicals, scape rooms, una trobada castellera i una arrossada popular. L’horari d’obertura serà demà de 12.30 a 20.30 hores i durant el cap de setmana, de 10 a 20.30 hores.