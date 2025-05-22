Cultura
L’Espai Caldes obre les portes a l’art censurat amb una mostra de divuit artistes
Es tracta d’una mostra amb obres de divuit artistes provinents del fons propi del Museu de l’Art Prohibit de Barcelona
"El problema és que hi ha una por enorme a certes parts de la dona" o "Si es reacciona així amb una obra d'art que no t'agrada, com es reaccionarà amb altres coses que no t'agraden?" són algunes de les inscripcions que es poden llegir a les parets de la nova exposició que s'ha inaugurat aquest dijous a l’Espai Caldes: 'La censura és la comissària d’aquesta exposició'. Es tracta d’una mostra amb obres de divuit artistes provinents del fons propi del Museu de l’Art Prohibit de Barcelona, totes elles censurades o que han generat controvèrsia en algun moment, ja sigui per motius trivials o per raons polítiques o socials més profundes. Ara, aquestes peces es recuperen o es posen novament en valor. "Creiem que aquí estem presentant alguna cosa que, sovint, no es mostra", ha explicat el conseller de Vida Cultural i Aparcaments d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa. "Es tracta de donar suport a aquesta idea que, avui en dia, l’art sovint s’ha convertit únicament en comerç, quan en realitat expressa idees i sentiments més profunds que l’artista vol transmetre a la societat", ha afegit.
La inauguració ha comptat amb la presència d'autoritats comunals, com la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, i la directora del Museu de l'Art Prohibit, Rosa Rodrigo, qui ha destacat que aquest tipus d’exposicions "ens permeten apropar-nos a un visitant valent, interessat en les dicotomies de la societat".
L’acte ha comptat també amb la participació d’un dels artistes presents a la mostra, Daniel G. Andújar, autor de l’obra 'Guernica. Picasso comunista'. "Jo crec que els artistes som aquí perquè una de les qualitats de la pràctica artística és generar espais de resistència davant d’un món que, cada cop més, està controlat, estandarditzat, normalitzat, i que, d’alguna manera, persegueix certes pràctiques”, ha comentat l’artista, tot afegint que no es tracta d’una situació nova. "Si mirem enrere i pensem en artistes com Goya, segurament avui tindria els mateixos inconvenients que tenim molts artistes actuals. Imagineu-vos, per exemple, els seus petits gravats sobre 'Els desastres de la guerra'; ara seria força complicat que un museu els exposés amb la situació actual", ha conclòs.
A 'La censura és la comissària d’aquesta exposició', que es podrà visitar fins el 20 de setembre, s’hi poden veure les obres d’Ai Weiwei, perseguit pel règim xinès per la seva dissidència artística o Charo Corrales, que aborda el feminisme i la intimitat des d’una òptica radicalment personal. També hi són presents autors com Marcelo Expósito, Mounir Fatmi, María Evelia Marmolejo o Núria Güell, que utilitzen l’art com a eina de denúncia davant les injustícies socials, polítiques i ideològiques.