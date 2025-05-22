Ordino
El torneig de Warhammer aplegarà 214 participants a Ordino
Aquesta edició bat rècords de participació i infraestructura
L’ACCO d’Ordino acollirà aquest cap de setmana la quarta edició del GT Andorra, el torneig oficial de Warhammer més gran d’Europa continental, que enguany es combinarà amb l’Open d’Ordino per oferir una experiència única als amants del wargame més famós del món. Amb 214 participants confirmats, 107 taules de joc i 107 packs d’escenografia, aquesta edició bat rècords de participació i infraestructura, consolidant Andorra com una destinació de referència per a la comunitat internacional de Warhammer.
El torneig es disputarà en dues fases: es jugaran cinc rondes del GT Andorra, i els millors classificats accediran a la fase final, l’Open d’Ordino, on els dos primers classificats obtindran el Golden Ticket, que dona accés directe al Campionat Mundial de Warhammer a Atlanta (EUA). A més, el millor jugador andorrà classificat també rebrà un tercer Golden Ticket, reconeixent així el talent local.
El comú d’Ordino, que ha donat suport al projecte des del seu inici, col·labora un any més amb l’organització. Un suport que ha estat clau pel creixement del certamen. Amb aquesta cita, Andorra es reafirma com a punt neuràlgic del panorama europeu de Warhammer i es prepara per rebre jugadors, seguidors i aficionats d’arreu amb un esdeveniment de primer nivell.