CANILLO
El comú vol ampliar 400 metres quadrats l’edifici del telecabina
El projecte pretén incloure tres plantes comercials, amb un mínim de dues noves botigues i un espai de restauració
El comú de Canillo va aprovar ahir un conjunt d’ampliacions i millores durant la sessió extraordinària del consell. El projecte estrella és l’ampliació de l’edifici del telecabina, que preveu guanyar fins a 400 metres quadrats d’ús comercial. L’actuació permetrà reubicar les actuals botigues situades sota la plaça del telecabina i destinar aquest espai a nous serveis comunals i d’atenció pública. “Són tres plantes comercials, s’amplia la zona comercial de l’actual, que són uns 500 metres quadrats, fins als 900 metres quadrats”, va destacar el cònsol major, Jordi Alcobé. El projecte arquitectònic s’ha encarregat per 118.000 euros amb la previsió d’encetar les obres aquesta mateixa tardor i finalitzar-les durant la primavera de l’any 2026.
“L’edifici ha fet curt per les necessitats actuals”, va justificar Alcobé, qui, a més, va assenyalar que l’ampliació permetrà distribuir millor les dependències públiques. En paral·lel, es crearan “com a mínim dues” noves botigues i una zona de restauració.
Una altra actuació va ser l’adjudicació per 510.000 euros de la separativa d’aigües a la zona de Ransol, que preveu el tram entre l’església i l’encreuament cap a la Coma i els Plans. El cost estarà assumit parcialment pel comú i per l’empresa FEDA Ecoterm, que aprofitarà les obres per estendre la seva xarxa de calor a l’àrea. El projecte s’integra dins el pla de sanejament integral de la parròquia i es preveu tenir-lo completat abans del final del mandat. “Hem treballat conjuntament amb el Govern per identificar els punts negres a la parròquia”, va remarcar el cònsol menor, Marc Casal, afegint que les obres “milloraran la situació”.
El consell també va aprovar una subvenció especial per a les escoles andorrana i francesa de la parròquia, destinada a finançar activitats físiques i esportives al Palau de Gel. La partida per al 2025 ascendeix a 66.568 euros –44.246 euros per a l’escola andorrana i 22.322 euros per a la francesa–, el doble de l’any anterior. “Aquestes activitats contribueixen al desenvolupament físic dels nens i afavoreixen la convivència”, va explicar la consellera d’Infància, Joventut i Esports, Laura Riba.
Obres de millora
L’administració va adjudicar la construcció d’un edifici de serveis a la zona d’Incles amb l’objectiu de dotar locals tancats on emmagatzemar material que actualment es troba a l’aire lliure.
D’altra banda, el comú externalitzarà el servei d’enllumenament públic amb un contracte de 120.000 euros anuals –80.000 en inversió i 40.000 en manteniment–, durant quatre anys.
HORTS SOCIALS PER A TOTOHOM
“Hem rebut 35 sol·licituds i tenim 20 parcel·les disponibles”, va detallar el cònsol, tot destacant que “estem molt satisfets” de promoure “un espai lliure per conrear i tenir una vida saludable”.