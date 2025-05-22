ANDORRA LA VELLA
La capital estrena un campus artístic d’estiu per a infants
El comú d’Andorra la Vella oferirà, a partir d’aquest estiu, un nou campus artístic adreçat a infants. Així ho van anunciar la cònsol menor de la capital, Olalla Losada, i el cap d’àrea de Cultura del comú, Jan Cartes, durant la presentació de la proposta, en què van detallar que el campus estarà dirigit a nens i nenes d’entre sis i onze anys. Segons va explicar Losada, la iniciativa, que s’iniciarà el mes de juliol, respon a la manca d’oferta artística d’estiu a la parròquia per als més petits i té com a objectiu complementar l’activitat que es porta a terme al llarg de l’any al centre cultural la Llacuna. “Creiem que una molt bona manera és oferir aquest espai als infants i a les famílies perquè puguin fer un tastet del que després trobaran durant el curs a partir del setembre”, va assenyalar Losada.
