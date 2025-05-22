Aniversari
La Biblioteca Comunal de Canillo celebra 20 anys amb un acte ple d’activitats
Centenars de persones han participat en l’esdeveniment, que ha posat en valor dues dècades de trajectòria com a espai clau per a la cultura
La Biblioteca Comunal de Canillo ha commemorat aquest dijous el seu 20è aniversari amb una jornada festiva que ha omplert l’equipament cultural d’activitats i públic. Centenars de persones han participat en l’esdeveniment, que ha posat en valor dues dècades de trajectòria com a espai clau per a la cultura i la cohesió comunitària.
L’acte ha comptat amb la presència del cònsol major del Comú de Canillo, Jordi Alcobé, qui ha destacat el paper central de la biblioteca: “No només és un lloc on llegir o estudiar, sinó un veritable espai de trobada, creixement i cohesió per a totes les generacions. Aquests 20 anys han estat possibles gràcies a la implicació de les famílies, les escoles i l’equip humà que l’ha fet créixer dia a dia.”
La jornada ha començat amb la lectura del conte infantil Tanoca i el padrí Arraïres, a càrrec de Laura Casanovas, que ha captivat el públic més jove i les seves famílies. Tot seguit, s’han lliurat els premis del Concurs de Relats XXS de Sant Jordi, amb les següents obres i autors guardonat: 'El silenci del Nil', d'Erika Font s'ha endut el primer premi; Biel Naudí ha quedat segon amb 'El primer sentiment'; i 'El pati de l'escola', de Zoé Lazo i Nicole Da Silva, ha estat tercer.
La consellera de Cultura i Tradicions, Cristel Torres, ha valorat el significat d’aquesta efemèride: “Avui celebrem 20 anys de biblioteca, però també celebrem que molts d’aquests joves han viscut aquí les seves primeres lectures, i ara comencen a escriure els seus propis relats. Això ens diu que la cultura continua viva i en bones mans.”