Consell de comú
Andorra la Vella prorroga un any i mig la suspensió de llicències de construcció
La mesura permetrà redefinir el pla urbanístic parroquial a través d’un procés participatiu
El comú d’Andorra la Vella ha aprovat avui per unanimitat una pròrroga d’un any i mig per a la concessió de noves llicències de parcel·les de terrenys i urbanitzacions privades. Aquest termini, segons s’ha referit aquesta tarda el cònsol major, Sergi González, busca apropar la ciutat a “un nou model de parròquia” i ajudarà a marcar el full de ruta d’un pla urbanístic “modern”. S’han fet dues adjudicacions a l’empresa City Focus, la qual ha dissenyat “la visió estratègica de ciutats com Bilbao, Alacant, Bogotà o Medellín”. “I després a un despatx d’arquitectura que farà la revisió i les modificacions pertinents”, ha assegurat el cònsol.
"Fa sis mesos que hi estem treballant i fent demandes constants. Aquest procés ens ajudarà a concretar un pla urbanístic real, amb plànols, estudis de viabilitat i urbanitzacions específiques", ha explicat González. "Estem promovent un nou model de parròquia, i és fonamental que la ciutadania en sigui plenament conscient", ha afegit.
Es tracta d'un termini que el comú preveu que es pugui dedicar a redefinir el nou pla d'urbanisme parroquial, un projecte en el qual ja fa mesos que s'hi treballa a través d'un procés participatiu. Tot i que des de l'oposició han donat suport a aquesta nova pròrroga, han demanat que se'ls tingui en compte a l'hora de redefinir l'urbanisme parroquial.
D’altra banda, el comú també ha aprovat un nou reglament pel Conservatori de Música d’Andorra la Vella. Tanmateix, l’oposició planteja anar més enllà i proposa transformar-lo en el Conservatori Nacional de Música. Aquesta iniciativa pretén consolidar la funció nacional de l’ensenyament musical a Andorra, tenint en compte que actualment rep alumnes de les set parròquies.
Segons ha explicat el conseller comunal Miquel Canturri, tot i que la ciutadania d’Andorra la Vella és qui finança majoritàriament els estudis amb les seves contribucions, els beneficis es distribueixen arreu del país. Per aquest motiu, s’ha posat damunt la taula la creació d’un patronat integrat pel Comú, el Govern –que hauria de contribuir-hi econòmicament–, i altres possibles actors com entitats bancàries. Aquest òrgan permetria garantir una gestió compartida i un finançament més equitatiu.
Canturri també ha destacat la importància d’oferir estudis reglats amb titulació superior, una fita que avui dia encara no es pot assolir al país. "És important que els estudiants de música no hagin de marxar a Barcelona, Tolosa o altres ciutats per continuar la seva formació", ha remarcat.