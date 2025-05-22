Sant Julià de Lòria
400.000 euros per embellir la plaça Canonge
El comú de Sant Julià també farà accions a la plaça Germandat o la plaça Laurèdia
La població de Sant Julià de Lòria vol una parròquia més segura, il·luminada, més verda i neta, i més humanitzada, després de la reunió del procés participatiu que va impulsar el comú lauredià per repensar l'ordenament i l'embelliment urbanístic de Sant Julià de Lòria. Ara tot això queda recollit en el llibre blanc de la parròquia, per la qual cosa les pròximes intervencions urbanístiques hauran de seguir aquestes característiques. La primera de les obres que es duran a terme per embellir el nucli urbà serà a la plaça Canonge. Les obres tindran un cost d'uns 400.000 euros i estan previstes que comencin al mes de juliol. La reforma de l'espai generarà un ambient més amable i funcional, on es prioritzarà el vianant, s'eliminaran les barreres arquitectòniques i es col·locaran zones verdes per fomentar la convivència.
"Ha de ser una parròquia cohesionada a través de l'urbanisme, s'ha de fer un entorn urbà més sostenible, una parròquia il·luminada i segura, més verda i millor connectada en el sentit ampli de connexió per les persones vianants i pel vehicle", ha esmentat el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, sobre com els ciutadans volen que sigui la seva parròquia.
El procés participatiu també deixa palès que la població vol una humanització del nucli urbà. "Que tingui més prioritat el vianant i que progressivament es pugui reduir la prioritat que té actualment el vehicle, sobretot pensant en els eixos principals, el vehicle ocupa molta superfície de la via pública i la gent reclama que pugui continuar circulant, però que no tingui tanta prioritat", ha comentat el cònsol. També volen millores en la neteja i en el servei d'escombraries. Precisament, el comú ja està treballant en aquesta qüestió a través d'un pla de xoc que aviat l'administració presentarà.
La població laurediana demana un entorn urbà més verd i dinàmic. Aquestes són les conclusions extretes del procés participatiu que va executar el comú durant aquesta primavera amb una quarantena de persones de manera directa, tot i que també s'ha recollit l'opinió indirectament a través de comerciants, sector serveis i altres col·lectius mitjançant entrevistes.
La plaça Canonge serà el primer espai on això es veurà reflectit, ja que la corporació començarà el procés d'embelliment per aquest indret. La reforma servirà per treure algunes barreres arquitectòniques, hi haurà una redistribució més ordenada dels bancs, es trauran les escombraries soterrades i es col·locaran espais més verds i il·luminats. Alhora es col·locarà un paviment que s'allargarà fins a la calçada per on circulen els vehicles perquè "es vol que el vehicle entengui que la prioritat és pel vianant", ha exposat la cònsol menor, Sofia Cortesao.
Per poder aplicar aquesta nova filosofia, des del comú expliquen que estan treballant per adquirir més aparcaments. "No podem pretendre que la gent es mogui a peu si no els hi deixem un espai on deixar el seu vehicle", ha explicat Cortesao. En aquests moments s'està parlant amb propietaris de parcel·les on es podria ubicar algun aparcament més.
Alguns elements actuals de la plaça els trauran i la voluntat és col·locar-los en altres zones de la localitat, com seria el cas de les rodes del molí de la font o l'estàtua de la colla gegantera. L'objectiu és fer un "espai més net, ordenat que permetrà una vida social que actualment ja s'hi desenvolupa per necessitat, però que realment sigui un espai que t'hi vulguis quedar", ha detallat la cònsol menor. Les obres s'executaran el llarg de l'estiu i la previsió és finalitzar-la cap a l'inici del curs escolar.
Després d'aquests treballs, la voluntat és continuar embellint altres ubicacions del nucli, com la plaça Germandat o la plaça Laurèdia. "De manera progressiva anirem encomanant els projectes de millora, tenint en compte que en aquest mandat ja fem front a la reforma del Centre Cultural, a la compra de Catsa o els pisos per la gent gran", ha comentat Cairat, que ha agregat: "Anirà en funció de la capacitat pressupostària".