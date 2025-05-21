Sant Julià de Lòria
El racó de l'Anna, gran guanyador de la 16a Ruta de la Tapa
El certamen reconeix la creativitat culinària amb nous premis i destaca l’ús de producte local
El Racó de l’Anna ha estat el gran vencedor de la 16a Ruta de la Tapa, celebrada del 7 al 10 de maig a Sant Julià de Lòria, després d’obtenir el primer premi del jurat professional, dotat amb 500 euros i patrocinat per Àguila. Casa Meva i El Cantàbric A Taula han completat el podi amb premis de 400 i 300 euros respectivament, aquest últim amb el suport de Copitran.
Com a novetat, s’ha incorporat el premi a la millor tapa dolça, que ha estat per a la Pastisseria El Cigne, guanyadora d’un xec de 300 euros aportat per Santamaria & Cosan. Les creadores de contingut han distingit l’Snack Bar Restaurant La Passa amb un premi de 300 euros patrocinat per Construccions Pujal, mentre que el públic ha escollit El Ritualer com a preferit, amb el mateix import, gràcies a Unida i Qualitat i Prevenció. L’acte de cloenda ha inclòs l’entrega de diplomes als patrocinadors i col·laboradors del certamen.