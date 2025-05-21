ANDORRA LA VELLA
Primer taller deliberatiu per a la revisió del POUP de la capital
El primer taller deliberatiu del consell consultiu del pla d’ordenació i urbanisme parroquial d’Andorra la Vella (Poupav) va posar el focus ahir en cinc àmbits clau per al futur urbanístic de la capital: la dinàmica sociodemogràfica, l’habitatge, els equipaments, les zones verdes i el patrimoni i teixit social. Durant la sessió, que va dur-se a terme a la sala Consòrcia del Centre de Congressos, va presentar-se una diagnosi tècnica prèvia sobre aquestes qüestions, base per al debat i l’intercanvi d’impressions entre les entitats, col·lectius i col·legis que conformen part de l’òrgan participatiu.