Andorra la Vella
La Llacuna acull la lectura teatralitzada de ‘Serps, avets i huracans’
Es tracta d'una obra que ha recopilat llegendes de diverses comunitats del país
El Centre Cultural La Llacuna ha acollit aquest dimecres una lectura teatralitzada del llibre 'Serps, avets i huracans' a càrrec de l’equip de teatre del centre. Una obra que ha recopilat llegendes de diverses comunitats que viuen al país amb l'objectiu de mostrar un fragment de la cultura de setze entitats diferents. El llibre inclou tant històries antigues, que s'han transmès de generació en generació, com llegendes més modernes. "El més important per a mi és que això és un projecte absolutament col·lectiu", ha assenyalat l’editora del llibre, Carli Bastida, tot destacant que ha estat cada entitat qui ha triat la llegenda que ha volgut aportar. "A partir d’aquest material, l’únic que he hagut de fer ha estat donar forma de llibre a aquestes històries: aportar una mica d’unitat lingüística, d’estil, de cohesió... És a dir, traslladar-les al paper perquè resultin en una lectura entretinguda, amena, etc." ha afegit.
En aquest sentit, Bastida ha explicat que, tot i que no hi ha un fil conductor pròpiament dit, ja que les llegendes provenen de llocs molt diversos, a la introducció del llibre s’identifiquen tres grans temes que es repeteixen sovint i que són força universals: la natura i la seva força; l’opressió i la resistència davant d’aquesta (com ara invasions, entre d’altres); i el paper de la dona dins la tradició popular. Sobre aquest darrer punt, ha remarcat que en contra del que de vegades es pensa, la dona no hi té un paper passiu, ni d’objecte, sinó tot el contrari: és subjecte actiu de les històries. "Aquesta és la conclusió a la qual he arribat després de llegir-les totes seguides", ha conclòs. Per la seva banda, la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha destacat que "la cultura popular de tothom és, en certa manera, la cultura que conforma Andorra com a país", i ha remarcat la importància de recollir aquest missatge en un projecte col·lectiu. A més, també ha assenyalat que, de moment, s’ha fet una edició limitada del llibre, que s’ha repartit entre les entitats participants, així com a algunes escoles i biblioteques públiques.
La presentació del llibre s’emmarca dins la quinzena edició de la Setmana de la Diversitat Cultural d’Andorra la Vella, una cita que enguany compta amb la participació de 22 entitats i que, com ja es va comentar durant la seva presentació, s’ha consolidat com un esdeveniment dins del calendari cultural de la parròquia. A banda de la lectura teatralitzada d’aquest dimecres i de la taula rodona sobre diversitat i esport organitzada per la Societat Andorrana de Ciències, que es va celebrar el passat dilluns 19, la programació encara preveu la xerrada 'El català com a passaport per viure a Andorra', a càrrec de Cultura Activa, que tindrà lloc aquest dijous 22, i els actes festius del dissabte 24, com el torneig de cases regionals, la tradicional cercavila i la mostra gastronòmica 'La diversitat a taula'. De fet, com va comentar Losada, la programació d’enguany, que també inclou propostes de petit format amb un caràcter més íntim i que conviden a la reflexió, s’ha concebut de tal manera que sigui 'propera i oberta a tothom, participativa', amb la voluntat que tothom hi sigui convidat i 'benvingut'.