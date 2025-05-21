ANDORRA LA VELLA
Els veïns de l’edifici de les esquerdes podran tornar a casa el mes vinent
Més de dos anys després de la detecció de les escletxes, els residents del número 28 de l’avinguda Santa Coloma retornaran al seu pis
L’espera dels veïns de l’avinguda Santa Coloma per tornar als seus pisos entra a la recta final. Les obres està previst que acabin el 30 de maig i, al llarg del mes de juny, tots els residents podran tornar a casa seva, gairebé dos anys després de ser desallotjats per les esquerdes detectades a l’estructura de l’edifici.
El procés s’ha allargat molt més del que s’havia previst inicialment i les dates de retorn s’han anat ajornant. El director i enginyer de l’obra, José Luis González, va explicar que aquest retard es deu a la minuciositat amb què s’han dut a terme els treballs, especialment durant la primera fase. “Vam donar prioritat a la seguretat i això ens va obligar a avançar amb més lentitud”, va argumentar. Pel que fa a la segona fase, la dels acabats, també hi va haver contratemps, especialment per la disponibilitat de les empreses contractades. “Ens vam veure condicionats per l’agenda de les empreses que havien d’intervenir”, va afegir González. Els costos de la reforma seran a càrrec de les asseguradores, gràcies a un acord al qual es va arribar entre les parts implicades, segons va detallar l’enginyer.
El propietari de l’edifici, Josep Palmitjavila, va celebrar la notícia i va expressar la seva voluntat d’accelerar els terminis al màxim. “Estem impacients perquè tot acabi d’una vegada i estem fent tot el possible per agilitzar el procés”, va declarar. Palmitjavila també va lamentar el calvari viscut a causa de la situació. “He passat nits senceres sense dormir, especialment abans que es fes l’evacuació definitiva de la gent. Els totxos es poden comprar, però les vides humanes no”, va afirmar. També va criticar els terminis no complerts. “Ja sabem com funciona el món de la construcció, però per molta voluntat que hagin posat les empreses, i n’han posat, caldria signar contractes que obliguin a establir una data final d’obra”, va concloure.
Els veïns de l’edifici van haver de marxar per segona vegada el 30 d’agost del 2023 i des de llavors no hi han pogut tornar. Ja havien estat desallotjats anteriorment durant la segona quinzena de febrer. Llavors, el comú es va fer càrrec de l’allotjament provisional de bona part de les famílies afectades, així com de les obres de consolidació del subsol i dels fonaments. La factura total per a la corporació comunal es va enfilar fins a gairebé mig milió.
Les esquerdes als edificis es van detectar per primera vegada el maig del 2022. Amb el pas del temps, es van anar eixamplant i vuit mesos més tard, els tècnics van recomanar el desallotjament dels residents per poder-hi fer treballs de reforç dels fonaments. Tanmateix, aquesta intervenció d’urgència no va impedir que les esquerdes es tornessin a obrir. Les obres actuals garantiran el retorn segur dels veïns a les llars.
EL PROCÉS
- L’AGOST DEL 2023 ES DECRETA EL DESALLOTJAMENT. Els tècnics recomanen tornar a desallotjar els veïns del número 28, així com els treballadors temporers que vivien a l’edifici del costat, l’hotel Bellpí.
- LA FALTA DE PERSONAL AJORNA LA FINAL. A principi d’any el copropietari del bloc afectat per les esquerdes assenyala que la demora de la rehabilitació té lloc per la manca de treballadors.
- ELS VEÏNS PER FI PODEN TORNAR A CASA. Dos anys després, les obres tenen data final i els residents de l’edifici podran tornar de manera esglaonada durant el mes de juny a les seves vivendes.