ENCAMP
La corporació atorga dues ajudes a l’habitatge en quatre mesos
Hi ha una persona menor de 60 anys inscrita a la borsa del projecte Compartir +60
El comú d’Encamp ha atorgat dos ajuts a l’habitatge en gairebé quatre mesos. En aquests moments hi ha una persona menor de seixanta anys inscrita a la borsa intergeneracional del projecte Compartir +60 i també s’ha atorgat un ajut del programa Respira. A més d’això, hi ha dues sol·licituds a tràmit dins del Respira.
L’ordinació es va aprovar en sessió de consell de comú a final de gener i ara comença una campanya de comunicació que la corporació espera que es tradueixi en més atorgaments. “Avui tenim l’esperança que s’apunti gent propietària major de seixanta anys a aquesta mesura, que nosaltres creiem que té molta viabilitat perquè és una mesura de compartir de manera intergeneracional amb menors de seixanta anys de propietaris majors de seixanta anys”, comenta la consellera d’Afers Socials, Gent Gran i Recursos Humans del comú d’Encamp, Sílvia Ramond.
Tot i que s’han lliurat pocs ajuts, el comú es mostra satisfet de com s’estan desenvolupant els programes d’ajudes perquè molta gent s’hi ha interessat. “Encara que sigui només en l’àmbit d’informació, molta gent ho ha demanat”, va afirmar Ramond. La setmana que ve, el 29 de maig, es portarà a terme una segona xerrada. En aquest cas, pensada especialment per als joves, tot i que la corporació obre les portes a tothom.