La Massana
El comú posa en marxa les activitats d’estiu per a infants i joves
Les inscripcions s’obren el 29 de maig a través de l'app La Massana+
El Comú de la Massana ha posat en marxa una nova edició dels programes Esports d’Estiu i Estiu Jove, amb activitats pensades per a infants de 3 a 11 anys i joves de 12 a 17.
Els més petits podran gaudir de jocs, piscina, excursions i tallers, amb novetats com la Setmana de la Comunicació i la Setmana Multiesportiva. Es consoliden activitats com el Màster Xef i la Shakespeare Week, a més de propostes de muntanya, dansa, rock o bicicleta. Pel que fa als adolescents, el programa Estiu Jove, organitzat amb el Comú d’Ordino, inclou tallers, esports, sortides cada dijous i dues mini-colònies de tres dies.
Les inscripcions s’obren el 29 de maig a través de l’app La Massana+, amb prioritat per als residents fins al 20 de juny.