Andorra la Vella
La capital estrena un campus artístic d’estiu per a infants de sis a onze anys
La iniciativa incorpora activitats de circ, teatre i cultura popular
El comú d’Andorra la Vella oferirà, a partir d’aquest estiu, un nou campus artístic adreçat a infants. Així ho han anunciat aquest dimecres la cònsol menor de la capital, Olalla Losada, i el cap d’àrea de Cultura del comú, Jan Cartes, durant la presentació de la proposta, en què han detallat que el campus estarà dirigit a nens i nenes d’entre sis i onze anys i que s’iniciarà aquest mes de juliol. Segons ha explicat Losada, la iniciativa respon a la manca d’oferta artística d’estiu a la parròquia per als més petits i té com a objectiu complementar l’activitat que es duu a terme al llarg de l’any al Centre Cultural La Llacuna. "Creiem que una molt bona manera és oferir aquest espai als infants i a les famílies perquè puguin fer un tastet del que després trobaran durant el curs a partir del setembre", ha assenyalat Losada.
El campus, que estarà dividit en dos grups d’edat —de sis a vuit anys i de nou a onze anys— amb un màxim de quinze infants per grup, abordarà diferents disciplines artístiques com les arts plàstiques, la música, el teatre i el circ. A més, s’ha volgut incloure un espai dedicat a la cultura popular. "Creiem que és essencial transmetre, des de ben petits, la passió per la nostra cultura i per les activitats que es duen a terme a la parròquia durant l’any. Per això, s’ha convidat entitats com la Colla Gegantera, l’Esbart o els sardanistes", ha comentat Losada. "És important oferir-los també aquest espai dins del campus, perquè molts infants coneixen aquestes activitats o les veuen al llarg de l’any, però potser també és bo que les puguin viure i entendre des de dins. I crec que el campus artístic és un molt bon lloc per fer-ho", ha afegit.
La cònsol també ha destacat que al campus hi participaran professionals que habitualment treballen al llarg de l’any al Centre, que aportaran els seus coneixements en les diferents disciplines artístiques, així com també monitors de lleure que s'encarregaran de dinamitzar la proposta educativa i lúdica. "El campus estarà organitzat per setmanes, per facilitar la inscripció segons les necessitats de cada família. Com a cloenda, l’1 d’agost celebrarem una jornada especial que inclourà la participació del campus artístic a la rua de Festa Major, juntament amb altres campus de la parròquia, i un espectacle de circ i música a la tarda per tancar el campus de manera festiva i participativa", ha destacat Losada.
Per la seva banda, Cartes ha explicat que el campus oferirà serveis similars als d’altres projectes de lleure de la parròquia, com ara el servei opcional de dinar al migdia i un servei de recollida ampliat fins a les 18 h. L’horari començarà a les 8 h amb l’acollida, les activitats es desenvoluparan de 9 h a 13 h i de 15 h a 17 h amb pausa per dinar, i de 17 h a 18 h hi haurà activitats lúdiques dirigides. Pel que fa als preus, el cost per torn és de 75,50 euros amb dinar i 40 euros sense dinar pels infants residents a Andorra la Vella, i de 95 euros amb dinar i 50 euros sense dinar pels no residents. Les inscripcions s’obriran el 3 de juny per a residents i el 16 de juny per a no residents, amb l’objectiu de prioritzar les famílies de la parròquia.