Consell de comú
Canillo vol impulsar una nova zona comercial a l’edifici del telecabina
El projecte d'obra planteja ampliar l'espai fins als 900 metres quadrats, dels 500 actuals
El Comú de Canillo ha aprovat una iniciativa per ampliar i revitalitzar l’oferta comercial de la parròquia amb un nou projecte que transformarà l’edifici del telecabina. Aquesta actuació permetrà "guanyar en espai comercial dels 500 metres quadrats fins als 900 metres quadrats", amb l’objectiu de potenciar el comerç i l’oferta de restauració de la parròquia, segons ha apuntat el cònsol major, Jordi Alcobé. El projecte d'obra costarà 118.000 euros.
Les obres preveuen una reestructuració integral de les tres plantes de l’edifici. Es traslladaran les actuals botigues de la planta baixa per destinar aquest espai a ampliar les dependències comunals, especialment les àrees administratives. En paral·lel, es crearan entre dues i tres noves botigues i una zona dedicada a la restauració, que ocuparan el nou espai guanyat amb l’ampliació.
Segons les previsions del Comú, es vol iniciar les obres aquesta mateixa tardor, amb la intenció que finalitzin durant la primavera de l’any següent, coincidint amb el bon temps i la reactivació de l’activitat turística.
D'altra banda, el comú també ha aprovat el funcionament dels horts socials de la parròquia. Fins ara, els horts només estaven destinats a la gent gran, però davant de les demandes populars. "Hem rebut 35 sol·licituds i tenim 20 parcel·les disponibles", ha detallat el cònsol