BOPA
Andorra la Vella adjudica per 212.700 euros la reforma del bar de la Casa del Poble
Les obres han recaigut sobre l'empresa Sideco SL, que tindrà un termini màxim de dos mesos per a l'execució dels treballs
El comú d'Andorra la Vella ha adjudicat de manera definitiva les obres de reforma del bar de la Casa del Poble per un import que ascendeix als 212.710,66 euros, segons s'ha publicat aquest dimecres al BOPA. L'adjudicació del concurs, que es va convocar pel procediment d'urgència, ha recaigut sobre l'empresa Sideco SL, que tindrà un termini màxim de dos mesos per a l'execució dels treballs.
A banda del bar, el projecte també preveu actuacions a la casa Pairal, als banys de la planta primera, a la façana i a la sala d'instal·lacions. L'objectiu és renovar i optimitzar aquests espais "per fer-los més funcionals, accessibles i acollidors, tot respectant l'estructura principal de l'edifici i minimitzant l'impacte durant les obres", van assegurar des del comú en el moment de la convocatòria del concurs.
Els treballs inclouen la redistribució d'espais, la renovació del mobiliari, la millora de la il·luminació i la substitució dels acabats existents. Al bar, es modificarà la ubicació de la barra, es reubicaran els jocs infantils i es canviarà l'escala d'accés a la planta primera. També es renovaran les instal·lacions elèctriques, de fontaneria i de climatització, i es milloraran els banys de la primera planta.
Finalment, a la façana s'hi afegiran finestres que es podran obrir per afavorir la ventilació natural, i a la sala d'instal·lacions es reorganitzarà l'espai i es renovaran els sistemes per facilitar el manteniment i garantir un bon funcionament.