Escaldes
Activitats sobre el canvi climàtic al campus jove de la vall del Madriu
Una desena de participants s'instal·laran a Ràmio durant dues setmanes
Vuit joves estrangers i dos andorrans d'entre 18 i 30 anys participaran en el projecte de voluntariat internacional a la vall de Madriu que es centrarà en la riquesa cultural i natural d'aquest espai i la vulnerabilitat davant dels efectes del canvi climàtic. El campus impulsat pel comú d'Escaldes amb la Unesco se celebrarà a Ràmio del 30 de juny a l'11 de juliol amb activitats d'aprenentatge i treball, educació i comunicació.
El projecte 'El patrimoni mundial andorrà en mans dels joves' tindrà un taller amb el cos de banders sobre la flora i la fauna i donarà continuïtat a les accions iniciades el 2023 i el 2024 per restaurar murs de pedra seca, centrant-se en la borda d'Entremesaigües, indica el comú. Els joves prendran part a més en un taller de fotografia i vídeo amb mòbils per documentar l'experiència a través de les xarxes socials, i el contingut es difondrà pels canals de la Unesco.
Les persones interessades a participar en el projecte de voluntariat ja poden fer la inscripció enviant un correu electrònic a borda.ramio@e-e.ad.