LA MASSANA
La parròquia estrena un recorregut de decoració floral
La inauguració d’Andoflora tindrà lloc divendres a dos quarts d’una del migdia
Les cinc intervencions de la Ruta interpretativa de decoració floral urbana Andoflora 2025 van quedar instal·lades ahir al matí. La primera està ubicada a la plaça de l’Església. Es tracta d’una composició floral amb planta viva i bales de palla, a càrrec de Cristina Borra (Helea) i Eva Morales (Be Creative).
Les intervencions estan instal·lades en diversos punts de la parròquia
El següent punt artístic es troba a la façana de l’hotel Palanques, una obra de Laura Argón (Tot Natura). També han dissenyat intervencions florals Anne Marie Bastide (Flors del Paradís) a la plaça del Quart i Anna Moles (E-Naturam) al Prat Gran. El recorregut mostra el talent i la creativitat de diverses professionals de la floristeria del país. El cinquè punt està instal·lat a la plaça de les Fontetes. Es tracta d’una instal·lació interactiva lumínica, amb flors fetes amb material reciclat i leds de baix consum, a càrrec de Led Flora, especialistes en jardineria nocturna. Aquesta intervenció s’ha pogut realitzar gràcies al patrocini de Nord Andorrà. Les diverses obres es troben en espais públics i es podran veure fins al tancament d’Andoflora.
Al llarg de la setmana hi haurà activitats al voltant de la flor
D’altra banda, ahir va obrir-se el concurs urbà de dibuix d’esbossos d’Andoflora, organitzat per la Capsa, espais de creació. Els participants han de plasmar en una llibreta l’entorn urbà i natural d’Andoflora, a través del dibuix in situ. Les llibretes es poden recollir fins al 24 de maig a l’oficina de Turisme.
Divendres es farà la inauguració del mercat de la flor al Prat Gran, que donarà pas a tot un cap de setmana ple d’actes. Una de les novetats és que s’han programat activitats al llarg de la setmana. El programa complet es pot consultar a la web del comú de la Massana.