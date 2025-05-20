ANDORRA LA VELLA
Nil Moliner serà el cap de cartell dels concerts de la Festa Major
Los Rebeldes, els Catarres i Julieta, entre d’altres, completen un programa que té la voluntat de connectar amb un públic ampli
L’exconcursant d’Operación Triunfo Nil Moliner serà el cap de cartell dels concerts de la Festa Major d’Andorra la Vella. El cantautor català, amb una trajectòria consolidada i un directe festiu, actuarà a la plaça Guillemó dilluns 4 d’agost. “És un artista amb una gran capacitat de convocatòria i que connecta amb un públic molt ampli. Estem convençuts que el seu concert serà un dels moments destacats de la Festa Major”, va afirmar ahir la cònsol menor, Olalla Losada, en roda de premsa.
Els concerts de divendres, disabte i dilluns es tancaran amb una sessió de DJ
Losada va reivindicar “el caràcter popular” de la Festa Major de la capital. “Volem que sigui una celebració compartida, viva i oberta a tothom”, va remarcar. També va fer èmfasi en la voluntat de donar personalitat a cada nit musical, amb estils diferenciats que connectin amb totes les generacions. Cada nit de concerts començarà a les onze, excepte la de dissabte, que ho farà a dos quarts de dotze. Totes les actuacions seran d’accés lliure i tindran lloc, com és habitual des del 2016, a la plaça Guillemó.
La corporació destina 140.000 euros als concerts, 20.000 més que el 2024
Veterans i novells
El veterà grup de rock’n’roll i rockabilly barceloní Los Rebeldes i els incombustibles del pop-folk català més comercial els Catarres obriran el cicle de concerts divendres 1 d’agost. Els primers celebren aquest any 45 anys de carrera. L’endemà arribarà el torn d’Al·lèrgiques al pol·len, una girlband formada per sis joves de la Vila de Gràcia que combinen la rumba i el folk amb el pop independent, i Julieta, una de les veus més destacades de la música urbana en català.
La de diumenge 3 d’agost serà una nit de clàssics: pujaran a l’escenari La Principal de la Bisbal, la degana de les orquestres de ball de Catalunya, i Oldschool, talent andorrà al servei de les millors versions de pop-rock.
Els concerts de divendres, dissabte i dilluns es tancaran amb una sessió a càrrec d’un DJ andorrà, tot i que Losada no va donar noms perquè encara s’estan acabant de tancar. En qualsevol cas, la cònsol menor va afirmar que el comú confiarà en el talent local per animar la festa. Aquest any la corporació ha destinat 140.000 euros als concerts, 20.000 més que el 2024.
Procés participatiu
D’altra banda, la mandatària va recordar que l’any passat el comú va fer una enquesta en què demanava als ciutadans com voldrien que fossin els concerts de la Festa Major. Les opinions recollides en el procés participatiu –més de 300– han ajudat l’àrea de Cultura de la corporació a programar els concerts d’aquest any. Losada va assenyalar, a més, que el comú té la voluntat de donar continuïtat a aquesta mena de consultes i d’implicar-hi el conjunt dels ciutadans de la parròquia.
La presentació musical és l’avançament d’una programació festiva més àmplia que es donarà a conèixer les setmanes vinents i que enguany comptarà amb un accent especial: el protagonisme de la Colla Gegantera, que celebra el seu 40è aniversari.
Al final de la roda de premsa, els periodistes van preguntar per les obres de remodelació de la plaça del Poble. La cònsol menor va remarcar que la voluntat és que estigui disponible per a la Festa Major. Tot i que els treballs avancen al ritme previst, Losada no va voler “confirmar res per si hi hagués algun retard més endavant, encara que de moment no n’hi ha”. El que és segur és que no podrà acollir les celebracions de la nit de Sant Joan.
Amb un cost d’uns 2,7 milions d’euros, les obres inclouen la creació d’espais verds, zones de jocs infantils, un escenari per a activitats culturals i la millora de la infraestructura urbana, com ara la impermeabilització de la plaça per evitar filtracions d’aigua al Centre de Congressos.