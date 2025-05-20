Andorra la Vella
L'habitatge, el patrimoni i les zones verdes, els eixos del primer taller deliberatiu del POUP
Aquest dimarts a la tarda ha tingut lloc la primera sessió del Consell Consultiu
La primera sessió del Consell Consultiu del Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial d'Andorra la Vella (POUPAV), que s'ha celebrat aquest dimarts a la tarda, ha deixat cinc eixos sobre el futur urbanístic de la capital. En concret, segons informa el comú, han estat: la dinàmica sociodemogràfica, l'habitatge, els equipaments, les zones verdes i el patrimoni i teixit social.
Els participants han treballat en grup per debatre els aspectes relacionats amb aquest àmbits, com els canvis en l'evolució demogràfica, la diversitat i accessibilitat a l'habitatge, entre d'altres. Pel que fa a la demografia mostra un creixement sostingut de la població i un augment de les llars unipersonals. En habitatge s'ha analitzat l'oferta actual i s'han debatut qüestions com la disponibilitat o els preus.
Pel que fa als equipaments de la parròquia, s'ha analitzat la distribució territorial, el grau de cobertura i l'adequació a les necessitats, actuals i futures. S'ha posat de manifest la importància de garantir un accés equitatiu i de planificar amb visió de futur. Per les zones verdes i espais lliures s'ha valorat la necessitat de preservar i millorar la qualitat. També s'ha ressaltat la importància de protegir el patrimoni cultural i arquitectònic.