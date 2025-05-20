Afers Socials
Encamp ha atorgat dos ajuts a l'habitatge
Des del comú en fan "una valoració positiva" per la demanda d'informació que està rebent la corporació
Els programes per l'habitatge del comú d'Encamp han atorgat dos ajuts en gairebé quatre mesos. En aquests moments hi ha una persona menor de seixanta anys inscrita a la borsa intergeneracional del projecte 'Compartir +60' i també s'ha atorgat un ajut pel programa 'Respira', en el qual també hi ha dues sol·licituds més a tràmit. Des del comú en fan "una valoració positiva" per la demanda d'informació que està rebent la corporació i sobretot perquè ja s'han donat "dos ajuts, comptant que fa tres mesos que tenim el programa i que comencem ara a fer la comunicació", ha detallat la consellera d'Afers Socials, Gent Gran i de Recursos Humans del comú d'Encamp, Sílvia Ramond.
L'ordinació es va aprovar en sessió de consell de comú a finals de gener i ara comença una campanya de comunicació que la corporació espera que es tradueixi amb més atorgaments. "Avui tenim l'esperança que s'apunti gent propietària major de seixanta anys a aquesta mesura, que nosaltres creiem que té molta viabilitat perquè és una mesura de compartir de manera intergeneracional menors de seixanta anys amb propietaris majors de seixanta anys", ha comentat Ramond.
Aquest dimarts l'administració encampadana ha portat a terme una xerrada dirigida especialment als padrins i padrines de la parròquia per informar-los dels quatre programes d'ajuts que han de servir per donar resposta a la gran problemàtica que viu al país per accedir a l'habitatge. Durant la ponència, alguns dels assistents han preguntat si hi ha la possibilitat de posar un pis de lloguer sense ser-ne el propietari dins del programa intergeneracional, ja que segons una assistent, semblaria ser que hi ha algunes persones que viuen de lloguer que els interessaria poder compartir pis. Des del comú, però, han explicat que això no és possible perquè per inscriure's a la borsa s'ha de ser propietari de l'habitatge.
Tot i que s'han lliurat pocs ajuts, des del comú es mostren satisfets en com s'està desenvolupant perquè molta gent està mostrant interès. "Encara que sigui només en l'àmbit d'informació, molta gent ho ha demanat", ha afirmat Ramond. Això també ha permès crear un lligam amb altres organismes que també remen en la mateixa direcció. "Hem enviat sol·licituds a l'Institut Nacional de l'Habitatge i això també ens permet pensar que aquesta ordinació ha anat bé per tenir coordinació directa amb altres institucions", ha esmentat la consellera.
La setmana que ve, el dia 29 de maig, es portarà a terme una segona xerrada. En aquest cas, pensada especialment per als joves, tot i que des de la corporació obren les portes que tothom hi assisteixi independentment de l'edat que es tingui. L’objectiu serà exposar i explicar aquelles mesures que poden resultar més útils per a aquest segment de la població, com ara el programa 'Primer Pas', que proporciona ajuts durant els primers mesos de lloguer amb la voluntat de fomentar l’emancipació. D'altra banda, l'ens comunal ha fet arribar a totes les llars un tríptic informatiu on s'expliquen les quatre mesures ben detallades per tal de poder rebre un ajut.
L'ordinació per l'habitatge que va ratificar el comú d'Encamp consta de quatre programes. El programa 'Garantia' contempla la creació d’un aval per als propietaris d’habitatge de lloguer a preu regulat per incrementar el nombre d’habitatges a preu assequible, amb una garantia de pagament de fins a dotze mensualitats o fins a la recuperació de l'immoble en cas d'impagament per part de l'arrendatari. El programa 'Primer Pas' preveu ajudar amb les despeses de les tres primeres mensualitats l’arrendament d’entrada d’un nou habitatge de lloguer. Pel que fa al 'Respira', contempla la prestació econòmica per un ajut al lloguer, d’un màxim de sis mensualitats, de manera excepcional, derivada d’una situació sobrevinguda o una situació greu de necessitat per motius de salut, o bé, per motius de risc d’exclusió social. Finalment, el 'Compartir +60' consisteix en la creació d’una borsa d’habitatge intergeneracional per tal de promoure l’accés a l’habitatge en la modalitat de convivència.