Reunió de cònsols
Els comuns impulsaran un servei d'assessorament per facilitar el traspàs de petits negocis
El portal també posarà en contacte les dues parts
Els comuns, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç i Andorra Business, impulsaran un servei d'assessorament financer per als petits comerciants que volen traspassar el negoci per jubilació. A part de posar a la seva disposició un equip d'experts, els comuns també volen crear un portal per posar en contacte més fàcilment les dues parts. La cònsol major de la Massana, Eva Sansa, i la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, ho han anunciat durant la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols d'avui a Ordino, explicant que es tracta d’una proposta plantejada des del comú de la capital, que ha detectat una preocupació creixent pel futur dels comerços de tota la vida que, sovint, quan tanquen, els propietaris no saben com gestionar-ne el traspàs. "El que s’ha fet des del comú d’Andorra la Vella és detectar quin és el problema que hi ha. Tothom està preocupat pel teixit comercial, perquè hem de pensar que el nostre país també depèn del turisme", ha destacat Sansa. "Moltes vegades, quan tanca un comerç, acaba fent taca d’oli ja que, si allà es tanca i no hi ha passatge de gent, acaba tancant-ne un altre. El que es vol buscar, sobretot, és mirar de potenciar aquest traspàs i que es faci d’una manera molt més fàcil", ha afegit.
Les cònsols han indicat que la intenció és crear una eina similar al web 'Reempresa' de Catalunya on s'anunciarien els negocis en traspàs i, a partir d’aquí, uns professionals assessorarien els comerciants a través d’un estudi financer o una valoració, i els oferirien un acompanyament. De fet, Sansa -qui ha apuntat que un altre objectiu podria ser oferir noves oportunitats a emprenedors- ha comentat que, de moment, els comuns designaran uns tècnics que treballaran conjuntament amb la Cambra de Comerç i Andorra Business per definir el calendari d’implementació, el pressupost que s’hi destinarà i la dinàmica de col·laboració. “És molt important que fem arribar a tots els comerciants que, des dels comuns, som sensibles a tot el que passa al nostre voltant i que volem, sobretot, fer un acompanyament i poder-los ajudar en el moment en què s’hagi de fer un canvi de negoci”, ha recalcat Sansa. Pel que fa al cost del servei, Coma ha explicat que “el tema de si serà gratuït pels comerciants s’ha de treballar, perquè penso que les coses gratuïtes, al final, no es valoren suficientment”. En aquest sentit, ha apuntat que “sí que hi hauria una bossa d’hores, i aquí podria haver-hi una ajuda per part dels comuns”.
Pròrroga per a la llei d'accessibilitat
Un altre punt tractat durant la reunió de cònsols ha estat la petició, per part dels comuns, d’una pròrroga de set dies per presentar aportacions a la llei d’accessibilitat universal que s’està tramitant al Consell General. En aquest sentit, Coma ha concretat que el motiu de la demanda és poder revisar algunes qüestions relacionades amb les competències entre el Govern i els comuns. “Avui enviarem les diferents propostes dels comuns per, després, poder-les traslladar als grups parlamentaris, i que ells estiguin al cas d’aquests neguits que tenim nosaltres o d’aquestes aportacions que volem fer a aquesta llei”, ha explicat. En relació amb aquesta petició, Coma ha assenyalat que des de les corporacions es volen revisar alguns aspectes del text legal per afinar determinats matisos, que considera que no s’han introduït amb mala intenció, però que poden tenir afectacions a nivell comunal.