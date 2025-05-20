Celebració
Andorra la Vella celebra el centenari de Carolina Ramón Pascual
La celebració s'ha viscut amb emotivitat i alegria i ha acabat amb la tradicional bufada d'espelmes
Carolina Ramón Pascual ha celebrat avui un segle de vida a Santa Coloma, acompanyada per la seva família, entre fills, nets i besnets que no han volgut perdre’s aquesta ocasió tan especial. El comú d'Andorra la Vella ha volgut felicitar a la Carolina, a través d'un tuit, on l'han agraït haver compartit "aquest dia tan especial amb nosaltres". La celebració s'ha viscut amb emotivitat i alegria i ha acabat amb la tradicional bufada d'espelmes.