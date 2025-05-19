Lleure
Sant Julià celebra l'èxit de la Fira d'abril gràcies al canvi d'ubicació
El comú destaca la gran afluència de públic durant els dos dies de celebració
La 3a edició de la Fira d'abril de Sant Julià de Lòria ha superat totes les expectatives, amb una gran afluència de públic durant els dos dies de celebració. L'aposta d'enguany amb el canvi d'ubicació a la plaça de la Germandat per acollir a més gent ha tingut una resposta positiva per part de la ciutadania, segons el comú de Sant Julià.
Les tardes han estat els moments de màxima afluència, amb especial èxit per l'actuació en directe de Luis Romero & Banda, que va fer vibrar el públic en la primera jornada. El segon dia, centrat en el talent nacional, va destacar amb les actuacions de Rumband, Francisco Amat i el grup de ball Alendoy Flamenc Andorra.
L'elevada participació ha tingut també un impacte positiu per als dos restauradors presents a la fira, així com per als establiments de restauració de la zona, en una època de l'any habitualment marcada per una menor activitat.
Gràcies al bon temps, la parròquia ha acollit públic de totes les edats i de totes les parròquies, en un ambient festiu marcat per la música, el ball i la gastronomia andalusa. Les tapes, el rebujito i la decoració pròpia de la fira han transportat els assistents a una autèntica festa del sud, consolidant aquesta celebració com una cita imprescindible del calendari festiu lauredià.
Des del comú s'ha fet una valoració molt positiva de l'esdeveniment i ja es pensa en la pròxima edició amb l'objectiu de continuar creixent i enriquint l'oferta cultural i festiva del poble.
Finalment, es vol destacar la tasca de la Colla Laurediana, entitat encarregada de l'organització, per la seva implicació i dedicació a fer créixer la fira any rere any.