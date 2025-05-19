Lleure
Nil Moliner, cap de cartell dels concerts de Festa Major d'Andorra la Vella
Los Rebeldes, els Catarres i la Julieta, entre d'altres, completen el programa
L'exconcursant d'Operación Triunfo Nil Moliner serà el cap de cartell dels concerts de Festa Major d'Andorra la Vella. El cantautor català actuarà a l'escenari de la plaça Guillemó el dilluns 4 d'agost. El veterà grup de rockabilly barceloní Los Rebeldes i els incombustibles del pop-folk català Els Catarres obriran el cicle de concerts el divendres 1 d'agost. L'endemà serà el torn d'Al·lèrgiques al pol·len, una girlband formada per sis joves de la Vila de Gràcia que combinen la rumba i el folk amb el pop independent.
L'artista principal de la jornada, però, serà la Julieta, una de les veus revelació de la música urbana catalana. La del diumenge 3 d'agost serà una nit de clàssics: pujaran a l'escenari La Principal de la Bisbal, la degana de les orquestres de ball de Catalunya, i Oldschool, talent andorrà al servei de les millors versions de pop-rock. El pressupost que el comú destina als concerts és de 140.000 euros, 20.000 euros més que l'any passat. Tots els espectacles són d'accés gratuït.