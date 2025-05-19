SANT JULIÀ DE LÒRIA
Música i ofertes a la setena Fira del Vehicle d’Ocasió
La parròquia tornarà a ser l’epicentre del motor el 24 i 25 de maig
Sant Julià de Lòria tornarà a esdevenir el cap de setmana del 24 i 25 de maig l’epicentre del motor amb la celebració de la 7a edició de la Fira del Vehicle d’Ocasió, una cita consolidada dins del calendari comercial de la parròquia. L’esdeveniment se celebrarà a la Borda Huguet i al Vial de Sant Julià, dissabte de deu del matí a vuit del vespre i diumenge de deu a set.
L’edició d’enguany reunirà un total de setze expositors, entre els quals concessionaris reconeguts com Nicecars, Martí Auto, Mercauto, Marc Mas Motors, Automòbils Maia, Auto 24, Piper, Cars VIP Andorra, Fortior i J.M. Montes. També hi participaran entitats de serveis i oci, com Cadena Pirenaica, que realitzarà dues emissions en directe de vuit hores, així com Creand Crèdit Andorrà, MoraBanc Andorra, Reciclem Bé i el bar La Caulla.
L’edició d'enguany acollirà 16 expositors de cotxes
La zona del Nou Vial acollirà diversos estands, ampliant l’oferta i convertint la fira en un esdeveniment atractiu no només per als interessats en el mercat del vehicle d’ocasió, sinó també per a les famílies.
A banda de les propostes comercials, la fira oferirà activitats musicals per dinamitzar l’ambient. Dissabte a les 18.30 h, el cantautor Patxi Leiva oferirà un concert en directe. A més, durant tota la fira, tant dissabte com diumenge, el DJ Jose Lorenzo posarà ritme a la jornada amb sessions musicals en viu.