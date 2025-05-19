Sant Julià de Lòria
El mural 'Paisatge amb ànima', de Naiara Galdós s'afegeix al projecte dels 'Murs que parlen'
La peça està dedicada a la Festa de la Transhumància
El projecte lauredià 'Murs que parlen', afegeix un nou mural a la seva col·lecció amb la peça de Naiara Galdós 'Paisatge amb ànima', dedicada a la Festa de la Transhumància, que enguany celebrarà la seva segona edició al mes de juny. Amb aquest, ja són sis les intervencions artístiques repartides per Sant Julià.
El mural de Galdós està ubicat sota la plaça de Rocacorba, a l'avinguda Rocafort, i fa una referència al Santuari de Canòlich i a la figura del pastor, com a símbols d'identitat, espiritualitat i tradició.