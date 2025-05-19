Canillo
Més de 600 persones celebren el dia del resident al Pont Tibetà
La iniciativa té l'objectiu de fomentar la participació i el coneixement del patrimoni natural i turístic entre els veïns de la parròquia
El departament de Turisme de Canillo va organitzar el dia del resident, el cap de setmana passat, una iniciativa "amb molta participació ciutadana", que va reunir 615 residents de la parròquia. La iniciativa té l'objectiu de fomentar la participació i el coneixement del patrimoni natural i turístic entre els residents de la parròquia. Els veïns van gaudir d'una entrada gratuïta al Pont Tibetà. Segons el cònsol major, Jordi Alcobé, "és el primer cop que fem el dia del resident en cap de setmana, i els veïns han respost a la proposta que fomenta conèixer i gaudir de la nostra parròquia".