Escaldes-Engordany
El comú instal·la un mural de Pilarín Bayés a la plaça de l'Església
L'obra fa gairebé 30 metres de llarg i 2 metres d'alçada
El comú d'Escaldes-Engordany ha instal·lat un mural de Pilarín Bayés, a la plaça de l'Església. Concretament, a la paret de la rampa que connecta l'avinguda Carlemany amb les terrasses que donen al carrer de l'Obac. L'obra, signada per la il·lustradora catalana, és un homenatge visual a la parròquia, i fa gairebé 30 metres de llargada i 2 metres d'alçada.
Segons l'administració parroquial, el mural ofereix un recorregut "ric i detallat" per la geografia, la cultura i les tradicions d'Escaldes i s'hi poden identificar paisatges com la Vall del Madrid o Engolasters. "L'obra de Bayés recull la vitalitat cultural i festiva de la parròquia", diu la nota de premsa. La instal·lació del mural està previst que finalitzi demà.